Savona. La pallavolo maschile torna in campo per il 2019 con l’ottava giornata del campiomnato di Serie C, massimo torneo regionale: sabato 12 e domenica 13 gennaio le gare sono state solo quattro, con due match destinati a turni infrasettimanali a inizio febbraio.

Si è confermato in prima posizione il Volley Laghezza: il team spezzino ha piegato in tre set la Pallavolo Futura Avis Bertoni. I padroni di casa rimangono così a centro classifica.

Confermata anche la seconda piazza della Admo volley, che a Lavagna ha sconfitto la Spinnaker Savona: i savonesi puntavano a una vittoria per rimettere in discussione alcune gerarchie, ma sono stati respinti. Tre set a uno il risultato finale, per una gara meritamamente aggiudicatasi dai verdeblu.

Terza piazza, poi, per la Zephyr trading La Spezia, che rallenta però il passo: ad Ameglia, infatti, gli spezzini hanno superato il Volley Colombiera Sarzana project solo al tie break. I padroni di casa si sono portati avanti di due set, prima di essere rimontati e sconfitti al termine di una gara davvero emozionante.

Tre a zero, invece, per il Santa Sabina sulla Grafiche Amadeo: i sanremesi sono rimasti vicini ai genovesi per tutta la gara, ma non hanno trovato lo spunto necessario per conquistare un set.

Fissate a febbraio le sfide 3 Stelle villaggio – Avis volley team Finale e Colombo Genova – Sant’Antonio Spazio Genova.