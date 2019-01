Vado Ligure. Dopo due sconfitte la Pallacanestro Vado riesce finalmente a sbloccarsi nel girone di ritorno e vince una partita sul difficile campo del Sestri.

Partono forte i vadesi, che nonostante la difesa a zona schierata dai padroni di casa trovano con ottima continuità la via del canestro, mentre in difesa concedono poco sotto canestro, anche se gli avversari non disdegnano la conclusione da tre punti.

Nella seconda frazione i biancorossi raggiungono il massimo vantaggio di 16 punti con due triple, ma da lì in poi smettono di tenere alte la concentrazione e l’aggressività, i tiri non vengono più contestati e il pallone viene perso con un po’ troppa leggerezza; i sestresi così ne approfittano e soprattutto grazie a Zito vanno avanti di 3 all’intervallo.

Il terzo periodo incomincia bene per Vado con i lunghi Anaekwe e Tsetserukou che fanno la voce grossa sotto i tabelloni e con vari rimbalzi offensivi e altre belle giocate riportano avanti gli ospiti.

Nell’ultimo quarto gli ospiti non commettono l’errore di rilassarsi, continuano così a produrre attacchi con belle azioni corali e a stringere le maglie in difesa, portando a casa il referto rosa senza altri rischi.

In questa settimana doppio impegno casalingo per il Vado: oggi, martedì 29 gennaio, alle 19,45 l’Under 18 Eccellenza affronterà Borgomanero, mentre in Serie C Silver la squadra biancorossa affronterà sabato 2 febbraio alle 18,15 nel Pallone.

Il tabellino della partita valevole per la 14ª giornata:

Pallacanestro Sestri – Pallacanestro Vado Azimut 68-83

(Parziali: 15-26; 46-43; 56-63)

Pallacanestro Sestri: Rebora, Ravera, Guida 13, Zito 27, Idili 4, G. Garaventa, Bigoni 13, N. Garaventa, Ndiaye 6. All. D. Mariotti, ass. M. Calvia

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 7, Valsetti, Cito 2, Cirillo ne, Pesce 10, Gallo, Lo Piccolo 6, Pintus 14, Brignolo 2, Anaekwe 19, Ndubuisi ne, Tsetserukou 23. All. S. Imarisio, ass. S Dagliano e D. La Rocca

Arbitri: Vozzella (Andora) e Vicari (Imperia)