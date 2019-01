Vado Ligure. Inizia con una sconfitta il girone di ritorno della Serie C Silver per la Pallacanestro Vado.

Dalle prime battute dell’incontro si può capirne il leitmotiv, con i padroni di casa che difendono forte e rendono molto difficili le conclusioni in area per gli avversari, mentre in attacco si affidano a Ferrari e ad un ottimo movimento senza palla; i biancorossi non riescono mai a difendere in modo efficace così da andare in contropiede e trovare canestri facili.

Nel prosieguo del match i vadesi continuano ad inseguire nel punteggio senza mai riuscire nell’aggancio, complice una percentuale nel tiro da tre prossima allo zero ed una concentrazione molto bassa nei momenti chiave.

Nonostante tutto questo restano ancora in partita negli ultimi 5 minuti, ma il tardivo assalto all’arma bianca non porta alla vittoria.

Meritata sconfitta dei Pappagalli e onore all’Ardita, che con questo spirito può provare a risalire in classifica.

Nella prossima settimana: lunedì partita a Casale per l’Under 18 Eccellenza, mentre per la Serie C Silver il Vado affronterà Sarzana sabato 19 alle 18,15 nel Pallone di casa.

Il tabellino della partita valevole per la 12ª giornata:

Ardita Juventus – Azimut Pallacanestro Vado 66-60

(Parziali: 19-15; 38-31; 52-46)

Ardita Juventus: Lotti, Carena 4, Dallorso 14, Mancini 5, Ferraris, Pietronave 19, Patti, Cevasco 2, Ferrari 26, Frigerio, De Marte, Strocchio. All. F. Chiesa

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 8, Valsetti 6, Cito 4, Pesce, Gallo, Lo Piccolo 10, Pintus, Brignolo 13, Anaekwe 11, Tsetserukou 8, Cirillo. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca

Arbitri: Altamura e Scotti (Genova).