Albissola Marina. L’Albissola non attraversa un periodo fortunato sul piano dei risultati, al punto che nelle ultime cinque giornate ha raccolto solamente 2 punti. Al contrario, la Pro Vercelli è in serie positiva da sei giornate, nelle quali ha conquistato ben 14 punti.

I bianchi puntano al ritorno in Serie B, pertanto il pronostico del match che va in scena al Piola appare chiuso. La matricola ligure dovrà fare un’impresa per sovvertirlo.

La cronaca. Vito Grieco schiera i locali con un 4-2-3-1 con Nobile; Berra, Tedeschi, Milesi, Mammarella; Schiavon, Bellemo; Azzi, Germano, M. Gatto; Morra.

A disposizione ci sono Moschin, Rovei, Comi, L. Gatto, Rosso, Mal, P. Grillo, Pezziardi, Crescenzi, Iezzi, Foglia, Gerbi.

Claudio Bellucci manda in campo l’Albissola con un 4-3-3 con Piccardo; Calcagno, Rossini, Gargiulo, Oliana; Raja, Damonte, Oukhadda; Martignano, Cais, Cisco.

Le riserve sono Bambino, Albertoni, Mahrous, Balestrero, Gulli, Bezziccheri, Sibilia, Durante, Oprut, Nossa, Silenzi.

Arbitra Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Stefano Lenza (Firenze) e Francesco Santi (Prato). Locali in maglia bianca con calzoncini e calzettoni neri; ospiti in maglia blu con calzoncini bianchi.

I piemontesi battono il calcio d’inizio. Dopo fasi di studio durature, al 12° la Pro Vercelli prova l’affondo: Azzi dal limite dell’area si accentra e conclude col sinistro, Piccardo para in due tempi.

Al 15° Schiavon, con un’iniziativa personale, guadagna un angolo. I padroni di casa provano a fare la partita, ma l’Albissola difende con ordine e non corre pericoli.

Al 22° errore in fase di alleggerimento di Rossini, Gatto conclude: respinge Calcagno.

Al 32° Germano conquista una punizione dal limite. Se ne incarica Schiavon,