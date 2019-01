Savona. Il Volley Laghezza imbattuto e in vetta: si riassume così il weekend della Serie C di pallavolo maschile in Liguria. La decima giornata conferma le gerarchie e lancia la corsa per la promozione in Serie B.

I primi della classe rimangono gli spezzini, che hanno vinto la sfida con la Admo volley. Non è stato un incontro semplice: il Laghezza ha allungato di due set, prima di subire una rimonta coraggiosa dei padroni di casa. Si è disputato così il tie break. Il team allenato da Simone Cremisio ha ceduto nel set decisivo, conquistando comunque un punto pesante in classifica. Il Laghezza aveva fin qui concesso solo due set e nessun punto alle rivali: quella della Admo suona quasi come un’impresa.

Altri tre tie break hanno caratterizzato la decima giornata. La Pallavolo Futura Avis Bertoni e il Santa Sabina hanno dato vita a una sfida interessante, con i padroni di casa per due volte avanti di un set, prima del tie break decisivo. Il quinto set è stato invece a favore delle squadre ospiti in due occasioni: la Sant’Antonio Spazio Genova ha piegato la Grafiche Amadeo a Sanremo, mentre la Colombo ha avuto la meglio sulla Volley Colombiera Sarzana project. Il match di Sanremo ha visto addirittura il terzo parziale chiudersi sul 35-33, dopo una serie estenuante di scambi.

Derby savonese tra Spinnaker e Avis Finale. A vincere sono stati i padroni di casa: tre a uno il risultato finale, con i savonesi che si posizionano ora quarti nella serie.

Tre a zero in trasferta, invece, per la Zephyr trading La Spezia: a Chiavari ad aver avuto la peggio è stata la squadra di casa, il 3 Stelle villaggio.

Nel prossimo weekend andrà in scena l’undicesima giornata della serie: la corsa per la promozione continua. Il Volley Laghezza ospiterà la Grafiche Amadeo, mentre la Admo scenderà in campo a Finale Ligure.