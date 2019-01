Savona. La dodicesima giornata del campionato femminile di Serie C di pallavolo ha di fatto confermato le gerarchie, pur con qualche novità. La Autorev ha approfittato di un rallentamento del Santa Sabina, mentre Carcare ha superato la Admo.

La Autorev centro volley Spezia ha sconfitto in tre set l’Albenga di Pezzillo e Di Vicino: le padrone di casa hanno cercato di resistere alle spezzine, ma la differenza tecnica e tattica è stata evidente.

Foto 2 di 2



Gara equilibrata, invece per Santa Sabina. Le ragazze di Marco Ferloni partivano con gli stessi punti delle spezzine: la sfida in casa della Lunezia le ha viste imporsi solo al tie break. Il bottino punti è stato così diviso tra le due società, che hanno dato vita a una gara spettacolare ed equilibrata.

Il 3-0 con cui Carcare ha superato la Tigullio volley project non racconta bene dell’equilibrio che c’è stato tra le due compagini, soprattutto nel secondo set. Le valbormidesi allenate da Marco dagna e Sandro Loru hanno comunque conquistato i tre punti, salendo in terza piazza.

A farne le spese nella classifica della serie è stata la Admo volley, che da Cogoleto è uscita sconfitta. Le verdiblù allenate da Mattia e Panchieri hanno lasciato strada in quattro set. Stesso risultato anche per la Volare volley: a Sanremo il team di Licata e Simoncini ha ceduto solo il secondo set.

Tie break, invece, a Imperia: la Maurina Strescino ha ceduto al Volley Genova, dopo essere stata per due volte in vantaggio di un set. Netta la vittoria della Virtus Sestri, che in casa ha piegato in tre set la Gabbiano Andora.

Con il prossimo turno la Serie C completerà il girone di andata e sarà possibile definire un serio bilancio delle favorite per la corsa promozione.