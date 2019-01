Chiavari. Tre giorni dopo la buona prova offerta con il Novara, che però non ha portato punti, l’Albissola torna in campo a Chiavari. Questa volta l’avversaria appare più alla portata: è il Pontedera, che viaggia nelle zone centrali della classifica. Sul piano dei risultati, le due squadre non attraversano un gran periodo: i Ceramisti sono reduci da quattro giornate senza vittorie, i toscani da cinque.

La cronaca. Claudio Bellucci manda in campo i suoi con un 3-5-2, con Piccardo; Calcagno, Rossini, Oliana; Gargiulo, Damonte, Raja, Bezziccheri, Balestrero; Silenzi, Cais.

A disposizione ci sono Bambino, Albertoni, Mahrous, Sancinito, Gulli, Martignago, Sibilia, Durante, Oukhadda, Cisco, Oprut, Nossa.

Il Pontedera allenato da Ivan Maraia si presenta con un 3-5-1-1 con Biggeri; Fontanesi, Vettori, Ropolo; Magrini, Calcagni, Caponi, Serena, Mannini; La Vigna; Tommasini.

Le riserve sono Marinca, Benassai, A. Benedetti, Raimo, R. Benedetti, Masetti, Marseglia, Tassi, Prete.

Arbitra Federico Longo della sezione di Paola, assistito da Tiziana Trasciatti e Stefano Camilli (Foligno). Liguri in tenuta bianca con banda azzurra sulla maglia; ospiti in completo granata.

Il calcio d’inizio è affidato ai padroni di casa. I biancazzurri guadagnano subito un corner, ma il tiro dalla bandierina di Raja non viene raccolto da nessuno.

Anche il Pontedera, al 3°, calcia un angolo: Piccardo respinge il pallone.

Al 6° l’Albissola passa in vantaggio: Silenzi sulla sinistra va sul fondo e mette in mezzo, sul primo palo si avventa Cais che insacca.

Il Pontedera reagisce e all’11° ristabilisce la parità: calcio d’angolo, Caponi mette in mezzo, Vettori è ben appostato e devia la sfera mettendola nell’angolino alla destra di Piccardo. Risultato: 1 a 1.

Al 14° secondo angolo anche per l’Albissola: Damonte serve Cais ma Magrini intercetta e chiude in corner. Il tiro dalla bandierina non dà frutti, ma l’azione prosegue: Silenzi entra in area dalla destra, crossa al centro dove irrompe Balestrero che calcia a rete ma manda alto.

La partita è vivace ed intensa, una delle più divertenti, fino ad ora, tra quelle dei Ceramisti in casa in questo campionato di Serie C. Al 17° Damonte prova il destro dal limite: respinge Vettori.