Chiavari. Mercoledì 7 novembre, sul campo del Novara, l’Albissola vinse la sua prima partita in Serie C, dopo due pareggi e sette sconfitte nei primi dieci turni di campionato. Una svolta positiva cui hanno fatto seguito altri risultati che, uniti alle penalizzazioni altrui, permettono alla matricola ligure di occupare la quindicesima posizione in classifica, alla pari con la Pistoiese.

Questa sera, sul sintetico di Chiavari, i biancazzurri tornano ad affrontare il Novara, che ora si trova al decimo posto della graduatoria.

La cronaca. Claudio Bellucci schiera un 4-3-3 con Piccardo; Calcagno, Rossini, Oliana, Oprut; Damonte, Sibilia, Oukhadda; Cais, Martignago, Cisco.

A disposizione ci sono Bambino, Albertoni, Mahrous, Sancinito, Balestrero, Gulli, Raja, Bezziccheri, Durante, Bartulovic, Nossa, Silenzi.

Il Novara allenato da William Viali gioca con un 4-3-2-1 con Di Gregorio; Cinaglia, Visconti, Bove, Tartaglia; Sciaudone, Peralta, Nardi; Eusepi, Schiavi; Cacia.

Le riserve sono Benedettini, Drago, Fonseca, Chiosa, Manconi, Stoppa, Ronaldo, Gonzalez, Migliavacca, Sbraga, Mallamo, Cattaneo.

Arbitra Adalberto Fiero della sezione di Pistoia, coadiuvato da Fernando Caviano (Bologna) e Veronica Martinelli (Seregno).

I locali giocano con la classica tenuta bianca con banda trasversale azzurra sulla maglia; ospiti in maglia azzurra, pantaloncini e calzettoni neri. Circa duecento gli spettatori.

Al 4 il Novara guadagna un angolo dalla sinistra. Peralta calcia in mezzo, Piccardo c’è in presa alta.

Al 10 ospiti pericolosi: Sciaudone scambia due volte con Cinaglia e in piena area va al tiro col destro, sfiorando il palo alla destra di Piccardo.

Il Novara è più propositivo e cerca di farsi spazio sia sulle fasce che per le vie centrali, ma i Ceramisti pressano alto e tengono i rivali a distanza dalla porta.

Al 17 errore di Rossini che da ultimo uomo cerca il passaggio orizzontale per Oliana: Cacia intuisce e intercetta, si invola verso la porta e trafigge Piccardo col piatto destro. Novara in vantaggio.

L’Albissola calcia due angoli in breve tempo, ma non si rende pericolosa. Fallo tattico di Oprut: ammonito.

Gli azzurri controllano la partita mantenendo il possesso e facendo girare palla. L’Albissola non riesce ad agire nemmeno con le ripartenze.

Al 30 Di Gregorio esce in presa alta su un cross di Oprut. Al 32 un’incursione di Damonte in area viene fermata.