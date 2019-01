Semplificazioni, Ripamonti (Lega): “Etichettatura obbligatoria su prodotti alimentari, ora trasparenza sulle tavole dei cittadini”

Liguria. “L’approvazione del nostro emendamento al Decreto Semplificazioni che consente di adeguare ed estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria con l’indicazione del luogo di provenienza geografica degli alimenti è una vittoria per tutto il Paese, che incide anche sulla Liguria”. Lo dichiara Paolo Ripamonti, senatore della Lega e componente della commissione agricoltura del Senato.

Per Ripamonti si tratta di “un provvedimento atteso da anni, che va incontro alle esigenze delle categorie e che tutela gli interessi dei produttori e dei consumatori italiani. La norma era attesa dal 96 per cento degli italiani, come riportato dalle statistiche delle associazioni di categoria. Si tratta di una battaglia storica della Lega, il coronamento di circa dieci anni di lavoro e di tentativi che, purtroppo, non avevano trovato risposte nei governi del Pd”.

“Questo emendamento che va a favore del comparto dell’agricoltura e di tutti i cittadini: finalmente arriva più trasparenza sulle etichette dei prodotti alimentari e sulle tavole degli italiani. Non compreremo più il pomodoro cinese camuffato con la scritta ‘prodotto in Italia’: d’ora in poi, i consumatori potranno decidere in piena libertà, grazie a un provvedimento di buon senso che li tutela e che garantisce dignità economica al made in Italy”.