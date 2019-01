Carcare. Domenica 20 gennaio ripartirà il girone B della Seconda Categoria. Vediamo i recenti provvedimenti del giudice sportivo.

Roberto Eletto (Dego) è stato squalificato per tre turni in quanto espulso perché “prendeva per la gola con entrambi le mani un avversario spingendolo verso la rete di recinzione”.

Filippo Colombi (Priamar Liguria) è stato fermato per due gare.

Mattia Avellino (Mallare) e Francesco Melogno (Murialdo) dovranno saltare la prossima partita.

Alessandro Icardo, dirigente del Murialdo, è stato inibito fino al 7 febbraio. Luciano Piccardo, dirigente del Murialdo, è stato inibito fino al 31 gennaio.

Per quanto concerne il precedente comunicato, Riccardo Mellino (Rocchettese) e Mirko Quaglia (Vadese) sono stati squalificati per due turni ed uno lo hanno già scontato.

Pietro Ciappellano (Mallare), Andrea Gallione e l’allenatore Antonio Saltarelli (Vadese) sono stati fermati per una gara e hanno già scontato la squalifica.

La classifica marcatori dopo 13 giornate:

15 reti: Hublina (Olimpia Carcarese)

11 reti: Buscaglia (Calizzano)

10 reti: Vallone (Mallare), Carta (Rocchettese)

9 reti: Ciravegna (Millesimo)

8 reti: Rebagliati (Sassello)

6 reti: Bove (Millesimo)

5 reti: Giannone, Tona (Vadese)

4 reti: Giberti (Olimpia Carcarese), Zunino (Dego), Grabinski, Quaglia (Vadese), Pregliasco, Nichiforel, Oddone (Murialdo), Ormenisan (Santa Cecilia), Porro, Arrais (Sassello), Raimondo, Roveta (Millesimo)

3 reti: Peirone (Millesimo), Eletto (Dego), Samid (Calizzano), Pistone, Gennarelli (Mallare), Camara (Santa Cecilia), Torra, Camusso (Cengio), Colombi (Priamar Liguria)

2 reti: Bagnasco, Manti (Olimpia Carcarese), Guastamacchia (Rocchettese), Arena, Protelli (Millesimo), Acunzo, Mombrini, Nosakhare, Castagno, Murrizi (Nolese), Giangrasso, Ciappellano, Mandara (Santa Cecilia), R. Stegaru, Loi, Fazzari (Calizzano), Giacchino (Vadese)

1 rete: Sozzi, De Alberti, Marenco, Clemente (Olimpia Carcarese), Carle, Mancinelli, Abubakar (Murialdo), Staltari, Puppo (Santa Cecilia), Porsenna, Attolini, Puppo, Murgia, Gibba Bubacarr (Nolese), Rabellino, Reverdito, C. Mozzone, Rodino, Luongo, Adami, Resio (Dego), Xhuri, Saturni, Costa, Coratella, Jurato, Melica (Priamar Liguria), Sala, Vacca, Panaro, Vanoli, A. Chiappone (Sassello), Lupino, Enrile, Mandaliti, Ferro (Vadese), Vigliero, Monni, Perrone, Carpita, Costa, Nero, Barba (Rocchettese), Ferri, L. Negro, Franco (Millesimo), Degradi, Gallizzi, Spriano, Bistolfi, Kryemadhi, Acquarone (Mallare), Angoli, Spahiu, Gomez, Chinazzo, Bajrami, Manjang, Chahmi, Nasyr, Stefan (Cengio)

Autoreti: 1 Pontoglio (pro Olimpia Carcarese)