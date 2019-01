Savona. Le prime due partite della seconda giornata di ritorno del girone B di Seconda Categoria hanno registrato due vittorie casalinghe. Gli altri quattro incontri, che completeranno il turno, rinviati a causa dei campi impraticabili per la neve, verranno disputati domenica 3 febbraio.

Si è giocato solamente sulla costa e ad Albissola Marina la Santa Cecilia ha ottenuto la quinta vittoria stagionale, battendo per 2 a 0 il Dego. Un successo che vale l’aggancio in classifica: ora le due squadre sono appaiate a quota 16 punti. La squadra allenata da Roberto Blangero ha risolto l’incontro in proprio favore nelle fasi finali, con le reti di Mandara ad una decina di minuti dal termine e di Giangrasso nel recupero.

A Savona lo scontro di bassa classifica ha premiato il Priamar, che regolando per 2 a 1 il Cengio lo ha allontanato a 6 punti di distanza, in un malinconico ultimo posto solitario. I rossoblù hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol, realizzato da Costa, ed hanno raddoppiato nella ripresa con Samuel. I granata hanno subito accorciato le distanze con una rete di Spahiu, ma non sono riusciti ad evitare la sconfitta.