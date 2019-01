Borgio Verezzi. Il girone A di Seconda Categoria è ripartito dopo più di un mese di pausa. La lunga sosta, evidentemente, non ha giovato ai reparti offensivi, al punto che nelle cinque partite dell’ultima giornata di andata sono state realizzate solamente 10 reti.

La capolista Carlin’s Boys ha preso il largo in vetta, imponendosi per 2 a 1 nel derby con la Virtus Sanremo. Gatti, alla mezz’ora del primo tempo, ha portato in vantaggio i nerazzurri; ad inizio ripresa Saidi ha pareggiato i conti. Ci ha pensato Di Donato, a pochi minuti dal termine, a segnare la rete che vale il nono successo per la prima della classe.

Ferma per riposo la San Filippo Neri Albenga, l’Andora ha fallito l’opportunità di consolidare la seconda posizione. I biancoblù, nell’anticipo di sabato, sono stati battuti per 2 a 1 dal Taggia “B”. Tutto nel primo tempo: al gol di Oddo ha risposto Federico Bogliolo; poi un rigore trasformato da Novello ha dato la vittoria ai giallorossi.

Riprende quota l’Atletico Argentina, al sesto risultato utile consecutivo. Tra le mura amiche ha avuto la meglio sul Riva Ligure per 2 a 0, con segnature di Cariello su rigore e Mbaye.

Il Borgio Verezzi non è riuscito a sorpassare il San Bartolomeo, che continua a precederlo di 1 punto ed è in sesta posizione. La sfida tra le due squadre, sul campo dei rossoblù, è terminata in parità: Cavallero e Sanango hanno mantenuto inviolate le rispettive porte.

Un punto ciascuno anche nella partita tra Villanovese e Legino “B”. Il risultato, 1 a 1, è frutto di un botta e risposta nel secondo tempo, con il gol di Ba cui ha risposto Zirano dal dischetto. Poi, i verdeblù hanno fallito ben due calci di rigore.