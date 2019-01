Scuole di Varazze: parte un piano di manutenzioni sugli edifici e arrivano anche gli impianti antintrusione

Varazze. L’Amministrazione di Varazze prosegue con il restyling degli edifici scolastici di proprietà comunale. La Giunta, nella seduta del 13 dicembre, ha approvato un piano di interventi manutentivi per 135.000 euro da realizzarsi in particolare su facciate, cornicioni e porzioni di intonaco già oggetto di precedente monitoraggio e sui quali si è già intervenuti con precedenti appalti sulle porzioni più urgenti.

Non solo, l’Amministrazione ha affidato un ulteriore intervento atteso da tempo nelle scuole e che finalmente riesce a trovare concretezza ed adeguato finanziamento ovvero l’installazione di impianti antintrusione e videocitofonici in tutti i plessi scolastici.

Questo secondo intervento, dal valore complessivo di circa 36.000 euro, porterà dunque una notevole miglioria alzando il livello di sicurezza e di efficientemento tecnologico.

“Continua il sostegno dell’Amministrazione Comunale alla scuola – commenta il sindaco Alessandro Bozzano -. Ogni anno abbiamo cercato di portare migliorie per rendere le scuole sempre accoglienti più efficienti. Questi interventi che andiamo a finanziare dimostrano come nulla sia stato trascurato e che il massimo impegno sia stato sempre messo in campo da tutti i componenti dell’Amministrazione e degli uffici. Dotare la scuola di sistemi antintrusione consente una maggior sicurezza a beneficio di tutti gli alunni, dei docenti e degli operatori scolastici che ogni giorno occupano le strutture. Cosi come terminare gli interventi di manutenzione edilizia è fondamentale per evitare che si possano verificare situazioni di pericolo purtroppo già viste in altre realtà”.

“Ricordo i diversi interventi di questi anni di manutenzione ordinaria e non solo in tutti i plessi scolastici, passando per la posa di nuovi serramenti nelle scuole medie per garantire efficientamento energetico sino agli interventi di restyling e insonorizzazione dei refettori scolastici e di miglioramento delle cucine vero fiore all’occhiello del nostro sistema scolastico grazie alle quali siamo in grado di servire in autonomia tutte le scuole ad una giusta tariffa per le famiglie” conclude Bozzano.