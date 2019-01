Albenga. “Vergognose, inaccettabili e preoccupanti”. Definisce così le scritte apparse recentemente sul chiosco dei bagni Ingaunia di Albenga (inneggianti a Hitler e al duce, con tanto di svastiche e scritte anti-Napoli) il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, che ha annunciato provvedimenti repentini in merito.

“Scritte di questo tipo, – ha proseguito il sindaco, – fanno capire quanto ancora ci sia bisogno di far comprendere, soprattutto alle nuove generazioni, la tragicità che ha contraddistinto quel periodo storico. Inoltre, le scritte sono comparse proprio nei giorni in cui è stata celebrata la Giornata della Memoria: vederle e leggerle è stata davvero una grande delusione”.

“Ad Albenga abbiamo sempre lavorato per far comprendere i valori della Resistenza, anche e soprattutto insieme all’Anpi abbiamo organizzato incontri, spettacoli teatrali, convegni e momenti di riflessione sul tema, ma evidentemente non è mai abbastanza. Non possiamo essere indifferenti rispetto a situazioni preoccupanti di questo tipo”.

“Dobbiamo essere tutti in prima linea: noi, in quanto amministratori, ma anche i genitori. Stiamo parlando di un periodo in cui hanno perso la vita ingiustamente milioni di persone e c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di inneggiare a Hitler e al duce con frasi che si commentano da sole. Inoltre, a rendere ancora più grave questo gesto, ci sono anche le scritte contro la città di Napoli. Anche queste sono inaccettabili e da condannare” prosegue il sindaco.

“Prenderemo contatti immediati con la proprietà dei bagni Ingaunia e insieme troveremo una soluzione per eliminare quegli orribili graffiti al più presto. Una scritta si cancella, ma resta comunque la sofferenza per averla vista e letta”, ha concluso, con evidente amarezza, il primo cittadino di Albenga.