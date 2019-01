Sciopero nazionale dei bus il 21 gennaio, cosa cambia nel savonese

Savona. Lunedì 21 gennaio avrà luogo lo sciopero a carattere nazionale degli autobus, indetto dalle segreterie di FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI, FAISA – CISAL e UGL FNA. Gli autisti incroceranno le braccia dalle ore 10.15 alle ore 14.15.

“In tale fascia oraria – fa sapere TPL Linea – non potrà garantire l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico. Non si escludono, inoltre, lievi disagi immediatamente prima e dopo le ore di sciopero programmato. L’azienda si scusa con gli utenti per i possibili disservizi causati”.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.