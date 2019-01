Pietra Ligure. Restano ancora gravi, ma finalmente in miglioramento, le condizioni dei due ragazzi rimasti feriti nel tremendo schianto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla via Aurelia a Pietra Ligure, nel quale ha perso la vita il giovane Alessandro Chiesa.

I due amici del 21enne deceduto, Mattia Pizzorno, classe 1998, e Christian Ferrante, di 22 anni, sono ancora ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito dei gravi traumi riportati nel drammatico incidente. Secondo quanto riferito dallo staff medico del nosocomio pietrese i due ragazzi sono in lieve miglioramento rispetto a ieri: entrambi sono usciti dal coma farmacologico, e soprattutto Ferrante ha dato segnali confortanti di ripresa. In ogni caso per entrambi la prognosi resta ancora riservata: i due rimangono sotto stretta osservazione medica, in attesa di capire l’evoluzione del quadro clinico nelle prossime ore.

di 51 Galleria fotografica Incidente mortale corso Italia, Pietra Ligure









di 5 Galleria fotografica Schianto a Pietra, fiori e messaggi per Alessandro Chiesa









Attorno ai due ragazzi si sono stretti tutti i parenti e gli amici dei due giovani, ancora sconvolti per la morte di Alessandro Chiesa. Proprio Alessandro stava guidando la Subaru che si è andata a schiantare contro il palo, tagliando in due la vettura che viaggiava a forte velocità: il 21enne, residente a Magliolo, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto sul colpo. Gli altri due, Mattia Pizzorno che sedeva sul lato passeggero, e Christian Ferrante, che sedeva sul sedile posteriore, sono stati estratti dall’abitacolo accartocciato e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul fronte dell’indagine aperta sul fatale incidente stradale si lavora ancora alla ricostruzione esatta del pauroso schianto, nel quale è rimasta coinvolta anche una Ford Fiesta che stava svoltando in corso Italia verso il benzinaio. Al vaglio di polizia stradale e carabinieri testimonianze e alcune videocamere della zona. Per martedì sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Alessandro Chiesa, mentre altri riscontri sono attesi dai rilievi sulle due auto poste sotto sequestro per l’inchiesta giudiziaria.

E sul luogo della tragedia, intanto, ecco apparire i primi mazzi di fiori e un lumicino in ricordo del giovane Alessandro, accompagnati da alcuni biglietti lasciati dagli amici del giovane 21enne: “Ciao Ale…”, “Il tuo essere sempre sorridente mancherà a tutti noi…”.