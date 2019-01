Pietra Ligure. Buone notizie dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove lo staff medico ha confermato i progressivi miglioramenti dei due giovani rimasti gravemente feriti nello schianto avvenuto sulla via Aurelia nel quale ha perso la vita Alessandro Chiesa.

L’ultimo aggiornamento sulle condizioni dei due ragazzi lascia un cauto ottimismo anche sulle possibilità di recupero dopo i traumi subiti nel terribile incidente stradale.

Mattia Pizzorno, classe 1998, e Christian Ferrante, di 22 anni, sono ancora ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: per Christian, cosciente , si parla già di un possibile trasferimento, nei prossimi giorni, in un altro reparto del nosocomio pietrese per proseguire le cure e la riabilitazione. A breve, quindi, si potrebbe sciogliere la prognosi.

A preoccupare ancora le condizioni di Mattia, che sedeva a fianco di Alessandro al momento del terribile schianto, in particolare per il trauma toracico: resta sedato ed intubato, sotto stretta osservazione medica. Tuttavia si spera che possano proseguire i segnali di un decorso positivo: nel suo caso prognosi ancora riservata, in attesa di capire l’evoluzione del quadro clinico nelle prossime ore.

E in queste ore non è mancata ai due ragazzi ricoverati in Rianimazione l’affetto non solo dei parenti, ma anche dei tanti amici che si sono stretti attorno alla famiglia dei due giovani, tutti ancora sconvolti per quanto accaduto e per la morte del loro amico Alessandro Chiesa.