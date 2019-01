Pietra Ligure. Un saluto, un ricordo, una dedica, un pensiero affettuoso, un brano di una canzone in grado di tradurre in musica e parole i sentimenti. E poi ceri, fiori, peluches, fotografie, adesivi, perfino una sigaretta, l’ultima, che qualcuno vorrebbe ancora avere la possibilità di poter fumare insieme a lui prima di lasciarlo andare definitivamente.

Si è trasformato in un piccolo altare dedicato alla sua memoria il palo di corso Italia a Pietra Ligure contro cui, nella notte tra venerdì e sabato, si è schiantata l’auto di Alessandro Chiesa. Un terribile, drammatico schianto che è costato la vita al 21enne di Magliolo e che ha causato il ferimento di Mattia Pizzorno, classe 1998, e Christian Ferrante, di 22 anni, tuttora ricoverati al Santa Corona di Pietra Ligure.

di 12 Galleria fotografica Incidente di Pietra Ligure, il ricordo degli amici di Alessandro Chiesa









Come spesso succede in questi casi, il palo contro cui si è spenta la vita di Alessandro Chiesa si è trasformato nel luogo in cui tutti coloro i quali lo conoscevano e gli volevano bene hanno deciso di lasciare un ricordo, un saluto e un pensiero. Una vera e propria processione iniziata da sabato mattina e che continua ancora oggi, a distanza di qualche giorno dall’incidente.

“Ciao Ale, eri un ragazzo fantastico, avevi sempre il sorriso in faccia – scrive un amico su un biglietto che accompagna un mazzo di fiori adagiato alla base del palo – Però la tua passione per i motori purtroppo ti ha portato via. Rimarrai sempre nei nostri cuori. Rip campione”. Sotto ad una foto che ritrae Alessandro insieme ad un suo amico, a mo’ di didascalia, si legge: “Resterai sempre nel mio cuore. Forza Ale, fai vedere quanto vali su in cielo. Sei un campione. Sarò sempre con te. Ti voglio bene. Tuo Tommi”.

E sempre Tommi gli dedica una parte del testo di “Autodistruttivo” di Noyz Narcos e lo saluta ancora: “Ti voglio un mondo di bene”

Nemmeno Eli lo dimenticherà mai: “Sai che corse da lassù. Il tuo sorriso ci mancherà. Per sempre nei nostri cuori”. Così come Al: “Grazie per i sorrisi e le risate che ci lasciavi, vivrai per sempre nei nostri cuori. Ciao Ale”.

Dani gli dedica “Sta passando novembre” di Eros Ramazzotti e ricorda: “Il tempo non ha mai indebolito la nostra amicizia. Ciao Poppi, un dì ci ritrovemo per i nostri giri in moto”. E ancora: “Ciao Ale, sempre con noi, veglia sulle nostre vite e continua a sorridere”.

Tutti sono sicuri che Alessandro sia ancora lì, vicino a loro, anche se invisibile: “Ti prometto che un giorno di incontreremo di nuovo. Ciao Cecce”, scrive un amico. E un altro: “Il tuo essere sempre sorridernte mancherà”. E ancora: “Guardando in alto sapremo sempre dove trovarti. Sei una stella ora”. E poi: “Rimarrai per sempre uno di noi”. E l’amico J: “Non sarà mai un addio ma un arrivederci. Ciao Fri Fri”.

Ancora canzoni: Matteo e Vincenzo gli dedicano “All’ultimo respiro” di Club Dogo mentre Giada lo saluta semplicemente: “Ciao Angioletto”.