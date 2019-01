Scandinavia al completo: a Cairo anche i finlandesi dell’HJK Helsinki

Cairo Montenotte. Forfait della Lokomotiva Zagabria che, a causa della mancata autorizzazione della federazione croata, è costretta a rinunciare alla partecipazione al 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte. Ma l’ASD Cairese 1919 ha subito risolto la questione, ingaggiando un altro club professionistico straniero di rilievo: l’Helsingin Jalkapalloklubi, comunemente noto come HJK Helsinki, o semplicemente come HJK.

Fondato nel 1907, il club ha trascorso gran parte della sua storia nella massima serie del calcio finlandese, la Veikkausliiga, dove tuttora milita e di cui è campione in carica. L’HJK Helsinki è considerato il più grande club nazionale, in quanto vincitore di ben 29 scudetti, 13 Finnish Cup e 5 Finnish League Cup. Molti dei giocatori più famosi della Finlandia hanno giocato per l’HJK prima di trasferirsi all’estero. A livello femminile, il club vanta altrettanto successo: 22 sono, infatti, i campionati di massima serie (Naisten Liiga) vinti dalle biancoblù.

HJK è l’unica società finlandese che ha partecipato alla fase a gironi della UEFA Champions League. Nel 1998 batte nello spareggio i francesi del Metz e si conquista il posto nella competizione per la stagione successiva, classificandosi poi in quarta posizione. Nel 2014/15, invece, l’HJK ottiene il terzo posto nel girone di UEFA Europa League, dove si scontra con Copenhagen, Club Brugge e Torino.

Tutte le partecipanti (fino ad oggi): Juventus, Milan, Inter, Torino, Genoa, Sampdoria, Parma, Atalanta, ChievoVerona, Spartak Mosca (Russia), NK Domzale (Slovenia), Stabæk Fotball (Norvegia), Brommapojkarna (Svezia), HJK Helsinki (Finlandia) e FC Gois (Giappone).