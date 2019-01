Savona, vecchia darsena come il Far-West? La replica: “Così si danneggiano i locali e le attività della zona”

Savona. La denuncia da parte dei residenti della vecchia darsena di Savona sulla situazione sicurezza, specie in orario serale, non è andata giù a tutti: “Una esagerazione” ha replicato il titolare di uno degli esercizi pubblici della zona, “certamente non si dà una bella immagine: l’area tra piazza D’Alaggio e via Pavese non può essere descritta come il Bronx perché non corrisponde al vero”.

“Nella zona ci sono tanti locali che lavorano e offrono una attrattiva per i giovani e la città, questo non bisogna dimenticarlo” ha aggiunto.

Quanto alle criticità denunciate sul fronte dell’ordine pubblico: “Parlo per la mia attività, negli ultimi anni non ho mai avuto problemi di risse, spaccio o altro…se ci sono persone ubriache nel mio locale non entrano”.

E il titolare precisa: “Sono capitati schiamazzi notturni o lite, ma sono stati episodi sporadici, io stesso in passato avevo fatto denunce e segnalazioni alle forze dell’ordine. In alcune sere tanti giovani si ritrovano nella piazza, basterebbe qualche pattuglia in più e qualche controllo ulteriore”.

“Anche per questo non credo sia giusto prendersela con gli esercizi e i locali della zona, che da tempo collaborano per garantire sicurezza e ordine, non senza difficoltà…” ammette.

“Inoltre – conclude – le immagini del video diffuso dai residente risale ad oltre un mese fa… Ripeto, possono essere capitati episodi spiacevoli ma espressioni come Far-West o altro sono fuori luogo e offensive per la zona e per le attività che vi operano”.