Savona. È tutto pronto per il terzo incontro del corso di formazione Isrec “Verità, Menzogne e Rimozioni nella Storia Contemporanea al Tempo di Internet”, che si svolgerà oggi pomeriggio (15 gennaio 2019), alle 16, nell’Aula Magna del Liceo “Chiabrera-Martini” di Savona, in via Aonzo 2.

Sarà dedicato all’analisi delle culture e delle politiche della memoria in Europa e in Italia dopo l’89. Relatore sarà Filippo Focardi, docente di Storia contemporanea all’Università di Padova.

“Focardi, che è stato allievo di Enzo Collotti e Nicola Tranfaglia, – hanno spiegato gli organizzatori, – ha svolto numerose ricerche sulla memoria del fascismo, della seconda guerra mondiale e della Resistenza in Italia. Si è occupato del problema dei risarcimenti alle vittime del nazionalsocialismo in Italia e ha approfondito i rapporti politici e culturali fra Germania e Italia dall’Ottocento ad oggi, con particolare attenzione alla loro reciproca percezione”.

“Tra i suoi testi più noti ricordiamo Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, edito nel 2013 da Laterza. Il volume, tradotto in tedesco e in francese, in un solo anno ha avuto 6 ristampe. Tra i suoi indubbi meriti va rimarcata la decostruzione dell’immagine autoassolutoria dell’italiano vittima della ferocia dell’alleato tedesco, sovente alimentata da narrazioni di matrici politico-culturali opposte ma complici nella rimozione dei retaggi del fascismo e degli aspetti più critici della storia italiana novecentesca”.

“L’incontro, rivolto ai docenti iscritti al corso, è aperto agli studenti e alla cittadinanza interessata ed è in linea con l’impegno dell’Istituto di trattare le questioni calde del presente, di portarle al centro del lavoro scolastico tramite relatori di alto profilo scientifico e di offrire alla cittadinanza spunti di riflessione su problematiche di interesse storico-culturale e politico”, hanno concluso.