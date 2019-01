Savona, tre studenti del Boselli-Alberti vincitori del concorso regionale per il “Giorno del Ricordo”

Savona. Tre alunni dell’istituto tecnico Boselli-Alberti di Savona, e precisamente Martina Medini, Denise Larice della sezione 5E ragionieri indirizzo “relazioni internazionali”, e Noah Puppo della 5B geometri, sono risultati tra i 30 vincitori della diciottesima edizione del prestigioso concorso regionale “Il sacrificio degli italiani nella Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”.

I ragazzi hanno prodotto un tema sull’argomento supportati dalle loro insegnanti Cristina Lucarelli e Maria Paola Topasso.

Stamattina è arrivato l’invito alla cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 6 febbraio nel corso della seduta solenne del consiglio regionale riunito per la celebrazione del “Giorno del Ricordo” presso il complesso monumentale di Sant’Ignazio, sede dell’Archivio di Stato di Genova. Il premio per i tre ragazzi consisterà in un viaggio di una settimana, nei luoghi oggetto del concorso.

“Un altro bel risultato per l’istituto savonese tenuto conto che anche l’anno scorso era risultato tra i vincitori del prestigioso concorso”, dicono dal Boselli-Alberti.