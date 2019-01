Savona, topo d’appartamento “rumoroso” arrestato dai carabinieri

Savona. E’ un albanese pregiudicato di 30 anni, B.B., in Italia senza fissa dimora, il “topo d’appartamento” arrestato questa notte dai carabinieri di Savona mentre tentava di darsi alla fuga dopo aver svaligiato un alloggio.

La notte scorsa l’albanese è penetrato in una casa di via Chiodo. Per farlo, lo straniero ha infranto il vetro di una finestra. Il forte rumore, tuttavia, ha svegliato un condomino, che ha subito allertato i carabinieri.

I militari, immediatamente intervenuti, hanno individuato e fermato l’uomo mentre tentava di darsi alla fuga. Addosso, i militari gli hanno trovato gli arnesi da scasso e la refurtiva. A questo punto intorno ai suoi polsi sono scattate le manette.

Il “bottino” è stato restituito al legittimo proprietario. Il 30enne si trova nella camera di sicurezza della caserma di Savona in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.