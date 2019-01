Savona. Targa stradale intitolata a “Renzo Aiolfi” nel cuore della parte storica del porto di Savona.

La cerimonia di intitolazione si è svolta questa mattina a Savona, alla presenza dell’assessore comunale Piero Santi, della Sig.ra Concetta Massarelli Aiolfi e del presidente dell’associazione “R. Aiolfi” di Savona Silvia Bottaro.

“In tal modo si ricorda l’opera di Aiolfi per la città di Savona dal secondo dopoguerra, prima come assessore del Comune di Savona, poi come direttore della Pinacoteca ciivco, del museo e del civico teatro “G. Chiabrera” nell’occasione del suo diciannovesimo anniversario della scomparsa” affermano dall’associazione savonese.