Savona, soccorso a persona in via Chiappino

Savona. Persona soccorsa in casa questa mattina, intorno alle 7,30, in via Chiappino a Savona. A contattare la sala operativa dei vigili del fuoco è stato un vicino di casa che ha sentito qualcuno cadere e poi lamentarsi.

Immediato l’intervento della squadra 11 dei pompieri della centrale di Savona col supporto dell’autoscala 11 R. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento al quarto piano permettendo ai sanitari di raggiungere il ferito.

Fortuntamente le condizioni della persona caduta in casa non erano gravi.