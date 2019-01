Savona, scontro tra due auto in via IV Novembre: mobilitati i soccorsi

Savona. Incidente stradale, questa mattina, una manciata di minuti prima delle 11, in via IV Novembre.

Il sinistro ha visto coinvolte due auto che, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate violentemente.

Sul posto, i militi della croce rossa di Savona e il 118. Ad avere la peggio uno dei due conducenti, un uomo, che, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.