Savona, scontro auto-moto in via Sormano: un ferito

Savona. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona il conducente di una moto rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Sormano.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17 e 30, resta ancora da appurare l’esatta dinamica. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e l’automedica del 118.

Il guidatore della moto, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasferito presso il nosocomio savonese: non ha riportato gravi traumi e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi e gli accertamenti del caso.