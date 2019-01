Savona Rugby, vittorie per Under 18 e Under 16

Savona. Due vittorie e una sconfitta per le formazioni giovanili del Savona Rugby nello scorso fine settimana.

Nel campionato Under 18 la FTGI Rugby Ligues 2 ritrova fiato ed orgoglio e vince a mani basse su un generoso ma facile Rivoli.

La squadra di casa ha mostrato una parziale ripresa, facendo intravedere finalmente maggiore compattezza ed allenamento. Non si è mai dubitato sul valore dei singoli ma il rugby è lo sport di squadra per eccellenza e se i quindici non sono affiatati, i tutti i sensi, i risultati non possono arrivare; finalmente dal campo un buon segnale, con gioco, testa, cuore e fiato a fare finalmente la differenza. Viste le potenzialità, potremmo anche quasi abituarci a simili prestazioni.

Sono scesi in campo Obermayer, Trentin, Casarino, Briano, Ravera, Fiumara, Mazza, Devasini, Dacastelli, Bazzano, Bolla, Debernardi, Minuto, Enzi, Zavattaro. Minuto, Casarino Merengone, Delitala. Lanfranchi, Battaglia. Marcature: due mete di Briano, una di Devasini, Mazza e Ravera.

Under 18 territoriale ligure/piemontese girone 2 (3ª giornata di andata)

Amatori Genova – San Mauro 3-22

FTGI Rugby Ligues 2 – Rivoli 33-5

Collegno – Amatori Novara 15-29

Moncalieri in pausa

Classifica: San Mauro 13, FTGI Rugby Ligues 2 11, Amatori Novara 10, Amatori Genova, Moncalieri 5, Rivoli, Collegno 0.

Ottima prestazione anche per la seconda franchigia FTGI Rugby Ligues 2 (foto sopra), nell’Under 16, che batte senza esitazioni un Moncalieri estremamente combattivo. I padroni di casa hanno puntato subito a far la differenza, al punto che alla fine della prima frazione il parziale è stato di 21 a 0. Poi c’è stato il ritorno dei piemontesi, arrivati quasi a riaprire l’incontro sul 21 a 17; la risposta nella parte finale è stata un’altra meta che ha chiuso l’incontro. Come ci si attendeva il lavoro sulla franchigia, con giocatori di Savona e Cogoleto, inizia a dare buone sensazioni e prestazioni di rilevo, segno di un gioco di squadra e livello tecnico in continua ascesa.

Sono scesi in campo Carella, Fossati (Micheli), Fiocci (Perletto), Giusto, De Astis (Gadaleta), Mehrori, Allia, Nani, Giuliano, Scaletta, Aversa, Cena, Murgia, Benzi, Macciò (Raviola). Marcatori: Giusto due mete, Scaletta, Carella una; quattro trasformazioni di Mehrori.

Under 18 territoriale girone 1 (4ª giornata di ritorno)

FTGI Rugby Ligues 2 – Moncalieri 28-17

Cus Torino – Monferrato 40-22

Volvera – Chieri 5-44

Classifica: Cus Torino 41, Monferrato 40, Chieri 22, Moncalieri 21, FTGI Rugby Ligues 2 16, Volvera -8.

L’Under 14 del Savona (foto sotto) supera se stessa e mette in crisi un Cus Genova “1” obbligandolo ad una vittoria striminzita per 5 a 15. Per la cronaca nel turno scorso la stessa squadra aveva ceduto per 47 a 29 al Cus Genova “2”.

I due incontri con Genova danno un responso ben chiaro sullo stato di salute della squadra biancorossa che, potremmo dire, è arrivata alla fine del periodo di rodaggio: dopo un inizio prevedibilmente difficile, tanti giocatori appena arrivati dall’Under 12, il lavoro di confidenza e costruzione impostato dai tecnici savonesi sta dando i frutti sperati, con prestazioni di grande soddisfazione. Questa Under 14 deve essere seguita con grande attenzione, profilandosi come la squadra più interessante di tutto il settore giovanile biancorosso.

Sono scesi in campo Rossi, Francioso, Masini, Bertolotto, Avondoglio, Boraschi, Galuppo, Marchetto, Gibellini, Zambrano, Vannoni, Bruzzone, Scaramuzzino. Buzali, Valenza, Ciorra e Garzoglio. Marcatore della meta Avondoglio.

Under 14 prima fase (13ª giornata)

Cogoleto & Province dell’Ovest – Amatori Genova 14-53

Pro Recco – R.C. Spezia 113-0

Imperia – Province dell’Ovest 49-26

Savona – Cus Genova “1” 5-15

Salesiani Vallecrosia – Cus Genova “2” 35-41