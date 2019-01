Savona. Il Savona Rugbyapre il nuovo anno domenica 13 gennaio alla Fontanassa, alle ore 14,30, affrontando il Moncalieri, fanalino di coda del girone.

L’impegno è l’ultimo della prima fase che ha deciso ormai le sue sorti per cui i punti in palio non spostano nulla in classifica: Cus Genova Cadetta, Savona e Cus Pavia sono certe di accedere al girone promozione nel quale incontreranno di sicuro Ivrea e San Mauro Torinese, mentre Rivoli, Verbania e Stade Valdotain sono a contendersi l’ultimo posto libero. Per Riviera, Cus Torino Cadetta e Moncalieri sarà girone passaggio per evitare la retrocessione in Serie C2.

Con questa premessa è ragionevole pensare che entrambe le squadre, pur onorando la maglia e l’avversario, pensino più al dopo che allo scontro diretto; in simili casi è facile che ci sia spazio per giocatori con basso minutaggio e che si pongano in essere piccoli esperimenti tattici, giusto per provare alternative per la fase successiva.

Un incontro interlocutorio dove il giusto agonismo, dato che a nessuno piace perdere, andrà a braccetto con la ragion di stato, non farsi male ed accumulare esperienza; una ripresa morbida che soddisfa tutti, soprattutto pensando che il lungo periodo festivo ha minacciato seriamente lo stato di allenamento generale.

Tornano parimenti in campo le squadre del settore giovanile savonese, con l’apertura dell’Under 14 sabato, alle ore 16, impegnata a Genova contro il Cus; domenica, alle ore 12,30, alla Fontanassa spazio per l’Under 18 FTGI Ligues 2 opposta al San Mauro Torinese; infine, trasferta ad Imperia per l’Under 12, per un torneo con Imperia e Sanremo.