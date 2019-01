Savona, rinnovati i componenti della Commissione Provinciale per l’Artigianato: Paolo Nigro presidente

Savona. Sono stati rinnovati i componenti della Commissione Provinciale per l’Artigianato (CPA) di Savona che ha sede in Camera di Commercio.

Presidente è stato nominato Paolo Nigro (Confartigianato), vice presidente Nicolò Marsella (Cna). Gli altri componenti sono: Roberto Delfino (titolare di impresa artigiana), Franco Rollero (titolare di impresa artigiana), Luca Lavoratti (titolare di impresa artigiana), Tiziana Frumento (titolare di impresa artigiana), Fulvia Becco (esperto in materia di artigianato per Confartigianato), Matteo Sacchetti (esperto in materia di artigianato per Cna), Simone Pesce (organizzazioni sindacali), Simone Turcotto (organizzazioni sindacali), Cristiano Cestelli (organizzazioni sindacali), Lorenzo Cogrossi (Ufficio Provinciale Lavoro), Elena Bisazza (Inps Savona), Adrio Zoppi (delegato Conservatore Registro Imprese).

La Cpa è un organo di rappresentanza dell’artigianato e svolge funzioni riguardanti la tutela della categoria e la tenuta dell’Albo. I componenti rimangono in carica cinque anni.