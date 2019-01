Savona. E’ stato processato questa mattina in tribunale a Savona il diciannovenne, H.L.L.C., di origini boliviane e residente a Vado Ligure, arrestato nella notte di Capodanno con l’accusa di aver danneggiato sette auto parcheggiate in piazza del Popolo nel tentativo di rubare all’interno delle vetture.

Il ragazzo, che era accusato di tentato furto e danneggiamento, in aula ha chiesto scusa per il suo comportamento. “Avevo bevuto, non mi sono reso conto e mi dispiace” ha detto il ragazzo al giudice. L’imputato, che era assistito dall’avvocato Vito Anobile, ha anche dato disponibilità a risarcire i proprietari delle auto danneggiate. Al termine dell’udienza il suo arresto è stato convalidato e il diciannovenne è tornato libero con l’obbligo di dimora a Vado Ligure ed il divieto di uscire in orario serale e notturno.

di 8 Galleria fotografica Furti e danneggiamenti ad auto parcheggiate









Vista la richiesta di termini a difesa, il processo riprenderà il prossimo 28 febbraio.

Ad arrestare H.L.L.C. erano stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Savona che, durante il loro servizio di controllo, intorno alle 5 lo avevano notato nella zona di piazza del Popolo insieme ad un diciassettenne. I militari li avevano perquisiti e li avevano trovati in possesso di alcuni oggetti dei quali non avevano saputo giustificare il possesso (presumibilmente rubati dalle auto).

A quel punto per il maggiorenne erano scattate le manette, mentre per l’amico la denuncia.