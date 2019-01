Savona, operativo il nuovo Cup della Farmacia Saettone: “Servizio comodo e che funziona”

Savona. E’ operativo ufficialmente da questa mattina il nuovo Centro Unico Prenotazioni di piazza del Popolo a Savona, la cui gestione è passata di mano dai medici di Liguria Salute alla Farmacia Saettone.

La convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale e l’ambulatorio non è stata rinnovata e così a prendere il mano il Cup e a garantire la continuità del servizio ci ha pensato il “re delle farmacie” Federico Saettone, titolare di tre rivendite (una delle quali aperta 24 ore su 24) su tutto il territorio savonese.

La scelta è stata quasi obbligata: “Prima di Natale mi hanno chiamato informandomi che il Cup sarebbe stato chiuso per motivi burocratici. Mi hanno chiesto se fossi interessato a subentrare, dato che come farmacia possiamo gestire anche questo tipo di attività. Il Cup è un servizio che funziona, del quale usufruiscono ogni giorno tantissime persone, perciò abbiamo deciso di partire. Come andrà a finire è un’incognita”.

Al di là dell’utilità per gli utenti, il Cup è un servizio e come tale ha dei costi. E perciò perché la Farmacia Saettone possa continuare ad offrirlo è necessario che sussistano anche ragioni di opportunità economica: “Prima il Centro scricchiolava. Vedremo se prolungando l’orario e potenziando il servizio, grazie anche i rimborsi di Asl, potremo stare in piedi. Noi siamo fiduciosi, siamo sicuri che i savonesi ci ringrazieranno scegliendo sempre di più le nostre farmacie”.

Che si tratti di un servizio fondamentale per la comunità lo testimonia la “levata di scudi” registrata quando, già qualche tempo fa, la sopravvivenza del Centro era stata messa in dubbio. Grazie anche all’intervento di Saettone, la conclusione della convenzione col precedente gestore non ha creato particolari disagi: “E’ un servizio comodo. Lo testimonia la coda che abbiamo già avuto questa mattina. Funziona perché il personale è disponibile, gli uffici sono in pieno centro. Venire qui è persino più comodo che andare in via Collodi, nela sede Asl. Siamo sicuri che la gente ci darà merito per questo impegno e grazie a ciò riusciremo a mantenere il servizio attivo”.

“Al momento il Cup è aperto dalle 9 alle 18 con orario continuato da lunedì al venerdì e sabato mattina dalle 9 alle 12. Nel prossimo futuro valuteremo l’inserimento di una terza addetta, in modo da non avere code estenuanti e magari aumentare la produttività del punto”.