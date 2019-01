Savona. Anche questo 2019 si apre idealmente con un’occasione di incontro, amicizia e dialogo tra due diverse fedi affratellate dal Dio unico. Torna infatti la “Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei” giunta all’importante traguardo della trentesima edizione e che, per l’ottava volta, si svolge anche a Savona.

Lunedì prossimo 14 gennaio 2019, alle 17 nella sala Cappa del centro pastorale “Città dei Papi” in via dei Mille 4, in occasione dell’appuntamento nazionale promosso da Cei e Assemblea dei Rabbini d’Italia, la comunità cattolica e quella ebraica si confronteranno su “Il libro di Ester” tema scelto per questa XXX Giornata.

L’incontro, dal sottotitolo “Comunicare le fedi oggi”, è inserito anche nella formazione per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti. Confermati i protagonisti dell’appuntamento savonese 2018: il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino, il Rabbino capo della Comunità ebraica di Genova Giuseppe Momigliano, il dottor Amnon Cohen, già primario di pediatria all’ospedale san Paolo e presidente della Comunità ebraica ligure, il docente di teologia don Giuseppe Noberasco e Marco Gervino, direttore de Il Letimbro, nel ruolo di moderatore.

Come sempre sarà proprio il giornalista ad avere l’onere e l’onore di stimolare a un approfondito e interessante scambio di punti di vista gli autorevoli relatori che, pur provenendo da realtà culturali e religiose differenti, proprio grazie a questi appuntamenti scoprono e condividono con il pubblico sempre maggiori punti di contatto. L’incontro di gennaio avviene a Savona consecutivamente dal 2012 grazie alla volontà degli stessi protagonisti e di Fabio Cecchini.