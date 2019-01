Savona, nuova lite tra ragazzini al luna park del Prolungamento

Savona. Seconda lite tra ragazzini in una settimana nella zona del luna park dei giardini del Prolungamento di Savona. Dopo la maxi rissa di venerdì scorso, questo pomeriggio, intorno alle 16, si è registrata una nuova zuffa tra adolescenti nei giardini adiacenti a via Giacchero.

Per gli accertamenti del caso è intervenuta la squadra volante della polizia di Stato. Un ragazzino è stato anche accompagnato in ospedale con l’ambulanza della croce bianca di Savona per medicare alcune contusioni.

Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato la lite, né il numero esatto di ragazzi coinvolti. Non è da escludere che possano esserci collegamenti per la rissa della scorsa settimana.