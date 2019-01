Savona, nei giardini del palazzetto dello sport una statua dedicata a Settimio Pagnini

Savona. E’ in programma sabato 12 e domenica 13 gennaio il secondo “Torneo Città di Savona Settimio Pagnini”, quadrangolare interregionale di basket femminile dedicato alla memoria di un vero e prorio “maestro di sport e di vita savonese” e che costituisce una delle manifestazioni sportive più importanti che si svolgono a Savona. Al torneo parteciperanno le rappresentative di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

“E’ il secondo anno che la nostra città ospita questo torneo in memoria di Settimio Pagnini, figura straordinaria ed indimenticabile di grande personaggio sportivo e di allenatore – spiega l’assessore allo sport Maurizio Scaramuzza – Questa è una tradizione che si ripeterà regolarmente negli anni a venire per sostenere e mantenere vivo il ricordo di questa importante figura così amata e rispettata da tutti i savonesi”.

A seguito di un forte movimento di opinione cittadino che ha voluto onorarlo anche come maestro di vita per molte generazioni di giovani savonesi, grazie al Comune di Savona gli è stato intitolato il palazzetto dello sport di corso Tardy e Benech. Ma gli “omaggi” non finiscono qui.

“Quest’anno, in occasione del secondo ‘Torneo Città di Savona Settimio Pagnini’, nel giardino del palazzetto verrà collocata una statua raffigurante la figura del coach/educatore di basket che si preoccupa non solo di correggere con la sua mano la posizione , ma di ‘proteggere’ una giovane atleta. Si tratta di un’opera dell’artigiano Elvio Ronchetti, che verrà svelata dalle sue graziose nipotine Olivia e Nicla nel pomeriggio di sabato 12 gennaio alle 15 nel giardino antistante l’ingresso del PalaPagnini”.

Il programma del torneo prevede per la giornata di sabato 12 gennaio: alle 16 la disputa del primo incontro, alle 18 quella del secondo incontro. Per domenica 13 gennaio: la semifinale è in programma alle 9.30 mentre la finale si terrà alle 11.30. La premiazione è prevista alle 13.