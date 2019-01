Savona. Massiccia presenza delle forze dell’ordine in centro Savona per un nuovo “pattuglione” ad opera dei carabinieri, impegnati nei controlli sul territorio.

Il servizio, imponente in termini di uomini e mezzi (ci sono carabinieri in divisa e in borghese coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili), è iniziato intorno alle alle 13,30 dalla zona di piazza delle Nazioni, con due posti di blocco stradali ed un pattugliamento all’interno dei giardini adiacenti.

I controlli, sia su mezzi che su persone, proseguiranno fino a sera anche in altre zone nevralgiche della città e i risultati del “pattuglione” saranno resi noti dai militari al termine dell’attività.