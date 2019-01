Savona, maxi rissa al Prolungamento: una ventina di ragazzi coinvolti

Savona. Sono almeno una ventina i giovani che, ieri, hanno dato vita ad una maxi-rissa al luna park dei giardini del Prolungamento di Savona.

L’episodio si è verificato intorno alle 16.30 di ieri pomeriggio. Secondo quanto accertato, tutto sarebbe scaturito da futili motivi: un ragazzo si sarebbe avvicinato ad un altro e da qui sarebbe partita la zuffa, che in breve ha coinvolto anche gli amici dei due “contendenti”. In tutto, come detto, si tratta di una ventina di ragazzi di varie nazionalità: italiani, senegalesi ed egiziani.

In breve la rissa si è spostata dal luna park ai vicini giardinetti di via Giacchero. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiesto l’intervento della centrale operativa dei carabinieri, che ha inviato sul posto una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Savona.

Alla vista delle divise, i ragazzi sono fuggiti. I militari, tuttavia, sono riusciti a fermare tre giovani: due di loro, uno italiano ed uno straniero, sono stati denunciati alla procura dei minori; il terzo, uno straniero maggiorenne, è stato denunciato alla procura delle Repubblica.

Grazie alla loro testimonianza, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’episodio; gli investigatori sono ora al lavoro per cercare di rintracciare gli altri ragazzi coinvolti e soprattutto i motivi che avrebbero innescato la rissa.