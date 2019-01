Savona, Mauro Dell’Amico prende il posto di Daniela Pongiglione in Consiglio comunale

Savona. Mauro Dell’Amico è stato nominato ieri consigliere comunale per la lista “Noi per Savona”, in sostituzione di Daniela Pongiglione che ha rimesso il mandato.

Ingegnere professionista, insegnante di costruzioni e tecnologia delle costruzioni presso l’Istituto per Geometri “L.B. Alberti”, componente di diverse commissioni edilizie sul territorio, vanta esperienze come progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere per enti pubblici e privati.

Da sempre attento ai temi dell’urbanistica e dell’ambiente, è stato a lungo presidente della sezione Savonese di Italia Nostra nella quale è ancora attivo.

Tra i fondatori dell’associazione Noi per Savona, è sempre stato nel Consiglio direttivo della lista civica seguendo da vicino l’attività consiliare insieme al resto del gruppo, il che garantisce un’assoluta continuità nell’impegno e nella linea politica.

Sposato, ha due figli e due nipoti.