Savona, Marco Pozzo coordinatore dei socialisti di +Europa

Savona. In +Europa arrivano i socialisti. Una delle componenti del nuovo movimento fondato da Emma Bonino è quella socialista che, organizzatasi su scala nazionale, parteciperà al congresso costituente del 25-26-27 gennaio a Milano (Hotel Marriot).

In Liguria sono stati costituiti “gruppi socialisti di +Europa” in tutte e quattro le province, con un numero significativo di iscritti (per statuto ogni gruppo deve avere oltre dieci iscritti). A Savona il coordinatore del gruppo socialisti è Marco Pozzo, ex presidente del consiglio comunale.

Il coordinatore regionale e responsabile del gruppo genovese è Mauro Gradi, avvocato del Foro di Genova, già segretario ligure del Psi.

Gli atri responsabili provinciali dei gruppi socialisti di +Europa sono: Flavio Cavallini già capo-gruppo PSI spezzino (La Spezia) e Bruno Marra già vice-sindaco e presidente del consiglio comunale sanremese (Imperia-Sanremo).

“Abbiamo risposto favorevolmente alla proposta di adesione da parte di Emma Bonino nella convinzione che il valore aggiunto socialista potrà unire alla centralità europea il primato dello stato sociale – ha dichiarato Gradi che, nell’evidenziare un ragguardevole 4 per cento alle elezioni politiche dello scorso marzo per il nuovo simbolo di +Europa in Liguria – Alle prossime elezioni europee e contestuali amministrative, dobbiamo consolidare la già rilevante affermazione di +Europa alla sua prima uscita elettorale e contribuire alla costruzione di una credibile alternativa democratica all’attuale incubo giallo-verde”.