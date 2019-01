Savona, l’Ordine dei Giornalisti “tira le orecchie” a Caprioglio: “L’addetto stampa non può fare marketing”

Savona. E’ finito nel mirino dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria il bando di gara per l’affidamento del servizio di addetto stampa pubblicato nei giorni scorsi dal Comune di Savona.

Con la delibera numero 2019 del 18 dicembre scorso, dall’eloquente titolo di “Affidamento del servizio di comunicazione istituzionale e marketing dell’Ente”, la giunta comunale guidata dal sindaco Ilaria Caprioglio notava che “risulta necessario dotare gli organi di governo di un supporto per le attività di ufficio stampa e comunicazione istituzionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, progettazione e supporto delle iniziative ed eventi dell’Ente, marketing dell’Ente, ufficio stampa rivolta ai media locali, nazionali e internazionali, realizzazione archivio stampa e fotografico”. Per questo motivo stabiliva “di affidare il servizio di comunicazione istituzionale e marketing dell’Ente al fine di dotare gli organi di governo di un supporto per le attività di ufficio stampa e comunicazione istituzionale” per un periodo di 24 mesi al costo annuo di 20 mila euro.

In una lettera inviata al primo cittadino Caprioglio e al presidente del consiglio comunale Renato Giusto, il presidente dell’Ordine Filippo Paganini fa notare come lo stesso bando contenga una “incompatibilità” tra il ruolo di addetto stampa e quindi di giornalista e le necessità dell’Ente così come elencate nel documento.

“L’incarico attribuito ad un giornalista di addetto all’ufficio stampa di un ente pubblico – scrive Paganini – non è compatibile con l’attività di marketing. L’incompatibilità emerge in modo inequivocabile dalla stessa definizione di legge della figura di giornalista e dalle sue caratteristiche deontologiche più volte affermate in sentenze di vari ordini e gradi dalla giustizia ordinaria e da provvedimenti di autodisciplina dell’Ordine dei Giornalisti. Tale incarico, inoltre, risulterebbe incoerente con el previsioni di cui alla legge numero 150 del 2000 e del decreto del presidente della Repubblica numero 422 del 2001”.

Simona Saccone, esponente del Gruppo Misto, nota: “Come sempre avviene, questa giunta nomina persone senza il coinvogimento dei consiglieri e usando i soldi pubblici. Il fatto che il sindaco e la giunta pensino di poter nominare (a pagamento) persone che non sono in possesso delle credenziali per poter svolgere il loro compito lascia pensare che a distanza di due anni e mezzo dalla vittoria del centro-destra non conoscano ancora il regolamento del Comune. Difficile ritrovarsi in un tipo di governance così superficiale da essere bacchettata dall’Ordine dei Giornalisti”.

Va detto, in realtà, che la rimostranza dei giornalisti è diversa da quanto rilevato da Saccone. La “accusa” dell’Ordine infatti non è di nominare persone “che non hanno le credenziali”, ma di far svolgere a una persona con le credenziali anche una mansione che non può svolgere.