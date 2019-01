Savona, investimento pedonale in via Vittorio Veneto: settantenne finisce in ospedale 

Savona. Investimento pedonale, questa mattina, intorno alle 11, a Savona. Il sinistro è avvenuto in via Vittorio Veneto, all’altezza dei bagni Colombo.

Per cause ancora da accertare, un uomo di circa 70 anni è stato urtato da uno scooter in corsa mentre attraversava la strada. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, i militi della croce bianca di Savona e il personale del 118. Il ferito, che ha subito un trauma ad una gamba, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo.