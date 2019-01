Savona, intervento di pulizia sull’arenile dello “Scaletto senza Scalini”

Savona. Un intervento di pulizia dell’arenile dello Scaletto delle Fornaci. Ad organizzarlo, come spiega l’assessore ai lavori pubblici di Savona Pietro Santi, è la Cooperativa “Laltromare”, che ormai da anni gestisce l’iniziativa dello “Scaletto senza Scalini” per permettere ai disabili di godere della stagione estiva e balneare.

“La cooperativa si è offerta di organizzare un intervento di pulizia dell’arenile dello Scaletto, nel quartiere delle Fornaci, sabato 19 gennaio 2019, dalle ore 9,00 alle ore 11,30. Nell’occasione sarà recuperato il materiale spiaggiato a seguito delle forti mareggiate dello scorso ottobre” spiega l’assessore.

“Collaborerà all’evento Ata S.p.A., che si occuperà dello smaltimento di quanto recuperato. L’evento è aperto anche alla partecipazione dei cittadini, qualora lo ritenessero. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i soci e i volontari della Cooperativa ed in particolar modo il sig. Ugo Cappello, in qualità di coordinatore dell’iniziativa” conclude Santi.