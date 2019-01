Savona, il segretario della Lega Maione solidale con Salvini

Savona. “L’accanimento mediatico e della magistratura riservati in questi giorni al ministro dell’interno mi spinge ad una serie di riflessioni”. Comincia così la nota con cui Maria Maione, segretario cittadino della Lega di Savona, manifesta la propria solidarietà al ministero dell’interno Matteo Salvini.

“Fortunatamente l’Italia è ancora un paese dove il cittadino può esprimersi attraverso il voto e con questo conferire ai suoi eletti un compito, un mandato, un impegno ben precisi. Si chiama democrazia, concetto che qualcuno ha addirittura utilizzato come nome del proprio partito. Gli stessi che oggi rinnegano questo diritto a tutti quelli che non hanno votato come loro o semplicemente hanno idee differenti. Questo purtroppo rischia di tradursi in una reale strumentalizzazione non delle notizie ma addirittura di alcune delle più importanti strutture statali alimentando sfiducia e mancanza di certezze nel cuore di chi ama questo paese”.

“Con piena fiducia nel nostro ministro andiamo avanti sempre al suo fianco come richiesto chiaramente il 4 marzo”, conclude Maione.