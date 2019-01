Savona, gli amministratori comunali diventano “Befane” e regalano dolci e doni a bambini e nonni

Savona. Le feste ci fanno tornare tutti bambini nella magica atmosfera dell’attesa dei regali di Babbo Natale o della decisione della Befana: dolcetti o carbone?

E, quindi, all’insegna del “siamo tutti bambini” sindaco, assessori e consiglieri del comune di Savona la mattina dell’Epifania saranno in piazza Sisto IV per donare dolci a tutti i bimbi e, successivamente, si recheranno all’istituto Bagnasco per portare doni ai nonni.

Sempre dalle 10.30 alle 12.30 il trenino di Carmella offrirà un tour lungo le vie della città.