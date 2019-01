Savona, furti e danneggiamenti ai danni di auto: un arresto e una denuncia

Savona. Questa notte, verso le 5 le autovetture diverse parcheggiate in piazza del Popolo di Savona sono state il bersaglio di due giovani che le hanno danneggiate e, da alcune, hanno asportato oggetti.

Appena giunte alcune segnalazioni alla centrale operativa la pattuglia della Radiomobile ha perlustrato accuratamente la zona rintracciando due giovani in con alcuni oggetti che non sapevano giustificarne il possesso. Le immediate indagini permettevano così di raccogliere le prove schiaccianti della loro colpevolezza.

Accompagnati presso gli uffici sono stati identificati in L.C.H.L., 19enne di Vado, e K.D., 17enne senza fissa dimora, e al termine delle incombenze di rito il maggiorenne è stato arrestato mentre il minorenne è stato deferito in stato di libertà.

La refurtiva rinvenuta è stata sequestrata in attesa di restituzione ai legittimi proprietari.

Domani mattina l’arrestato verrà processato per direttissima.