Savona. Si terranno lunedì 7 gennaio, alle ore 11:00, presso la parrocchia di Sant’Ambrogio a Legino, i funerali di Walter Cucovaz, l’ex poliziotto di 57 anni tragicamente deceduto nell’incendio del suo appartamento a Savona.

L’uomo è deceduto la sera di Capodanno, con l’allarme scattato intorno alle 23 al terzo piano di un condominio in via delle Ferriere. E’ stata la vicina ad allertare i pompieri, ma purtroppo per il 57enne non c’era già più nulla da fare.

Foto 2 di 2



La vittima era un ex agente della Polizia di Stato che in gioventù aveva fatto parte della scorta dei magistrati Falcone e Borsellino e che però, negli ultimi anni, era caduto nel baratro della depressione, in particolare dopo la pensione. La sua storia era stata portata alla luce nel maggio 2016 dal Gruppo Antipolitico Savonese.

Tuttavia la morte di Walter Cucovaz non è stata dovuta a ragioni volontarie: secondo la ricostruzione dei carabinieri e dei vigili del fuoco, l’uomo si è addormentato con la sigaretta accesa, il materasso ha preso fuoco e quando il 57enne si è accorto della situazione era già troppo tardi, con la stanza avvolta dal denso fumo che ha provocato la morte per asfissia dell’uomo, trovato riverso a terra dai pompieri intervenuti nell’alloggio.

Per il caso umano e sociale che era stato sollevato nel 2016 e per le cause dell’improvvio decesso la notizia della morte di Walter ha scosso la comunità savonese ed in particolare il quartiere di Legino dove era molto conosciuto. Tanti ex collghi ed amici sono attesi lunedì prossimo per l’ultimo saluto all’ex poliziotto.