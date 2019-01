Savona, due opere del Duomo in mostra ad Alessandria

Savona. Dopo il prestito di imponenti gruppi lignei per la mostra di Genova dedicata al Maragliano, un’altra città richiede i tesori della diocesi di Savona-Noli perché vengano ammirati.

“Alessandria scolpita, sentimenti e passioni fra Gotico e Rinascimento, 1450-1535” è il titolo dell’esposizione che il Comune piemontese ha inaugurato a Palazzo Monferrato venerdì 14 dicembre scorso e che rimarrà aperta al pubblico sino al 5 maggio.

Per l’evento il comitato scientifico della mostra ha chiesto in prestito al duomo di Savona due ante intarsiate da Giovan Michele Pantaleoni (nativo di Serravalle Scrivia e attivo tra la Liguria e la Francia nel primo trentennio del cinquecento) realizzate per il Coro dell’antica Cattedrale sul Priamar e oggi conservate come porte di ingresso alla piccola sacrestia della cappella dedicata alla Madonna della Colonna.