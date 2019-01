Savona, concorso di disegno di Assonautica per i bambini delle elementari: in palio 600 euro

Savona. Assonautica Provinciale di Savona ha organizzato, per il terzo anno, un concorso di disegno per i bambini delle scuole primarie della Provincia di Savona allo scopo di farsi conoscere dalle nuove generazioni e cogliere l’occasione per offrire alla scuola un contributo in materiale didattico. Possono partecipare al concorso tutti gli alunni, italiani e stranieri, che frequentano la scuola primaria nell’anno scolastico 2018-19.

Gli alunni potranno partecipare al concorso tramite l’insegnante referente della propria classe, ma non è indispensabile la partecipazione di tutta la classe, verranno accettate anche partecipazioni individuali. Sul retro di ogni disegno dovrà essere riportato in stampatello e leggibile nome e cognome dell’alunno, classe, sezione e nome dell’istituto scolastico frequentato, il nome dell’insegnante referente ed il suo recapito telefonico.

Ogni alunno potrà liberare la propria fantasia e creatività con un disegno a mano libera, eseguito con qualunque tecnica (matite, pennarelli, pastelli a cera, tempera, acquarelli, eccetera), con soggetto il Presepe ed ambientazione attinente al “Presepe in riva al mare” allestito presso la sede di Assonautica (non è necessario però averlo visitato) oppure ambientazione libera. Il titolo del concorso è “Insieme intorno al presepe”.

Considerando le fedi differenti presenti all’interno della scuola i bambini che non hanno legami con la tradizione del Natale potranno partecipare al concorso con un disegno su “La più bella tradizione del mio Paese”. Dovranno essere usati comuni fogli da disegno di formato non superiore a cm.24 x cm.33. I lavori eseguiti dovranno essere consegnati alla segreteria di Assonautica entro il 31 gennaio 2019 (aperta dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 tel. 019 821451).

Informazioni più dettagliate sono indicate nel bando di concorso che Assonautica ha inviato alle scuole primarie pubbliche e private della Provincia. I genitori che desiderano riceverne copia possono farne richiesta alla segreteria di Assonautica, oppure scaricarlo dal sito internet di Assonautica. Le classi dei primi tre alunni classificati riceveranno buoni acquisto per materiale didattico, offerti da Assonautica, di 300 euro, 200 euro e 100 euro. Con il contributo dei sostenitori del concorso verranno offerti altri buoni acquisto alle classi e premi per gli alunni selezionati dalla giuria.