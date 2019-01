Savona. Incidente sulla via Aurelia a Savona dove, secondo le prime informazioni, una ciclista sarebbe stato investito da una Fiat Panda che procedeva nella stessa direzione.

L’incidente è avvenuto nel tratto di rettilineo prima del Mare Hotel in direzione Savona. I primi ad intervenire sono stati i militi della Croce Bianca di Carcare che transitavano in quel momento nella zona, raggiunti poi dall’automedica con il personale del 118 e dai militi della Croce Rossa di Vado.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente la polizia municipale di Savona e la polizia stradale. La donna stava pedalando nella corsia riservata ai mezzi a due ruote quando è stata travolta dalla piccola utilitaria. Dopo aver sfondato il parabrezza dell’auto è caduta rovinosamente a terra. Dopo le prime cure la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Fino a quando il mezzo non sarà rimosso ci saranno piccoli disagi al traffico, in particolare al transito dei mezzi di TPL delle linee 9, 6 e 40, che non possono passare.