Savona. Un grosso incendio è divampato questa mattina, intorno alle 9,35, in via Cimavalle a Savona, in zona Santuario. A rimanere coinvolto nel rogo, scoppiato per cause ancora da accertare, è stato un capannone utilizzato per il ricovero di mezzi e oggetti principalmente agricoli.

L’incendio ha generato una densa coltre di fumo nero, visibile anche a grande distanza. E alcuni passanti, allarmati, hanno chiamato i soccorsi.

di 8 Galleria fotografica Savona, capannone a fuoco in zona Santuario









Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno invitato la squadra 11 con al seguito l’autopompa, la campagnola (con modulo antincendio), un’autobotte e un furgone con bombole d’aria per autorespiratori in via precauzionale.

Sul posto anche le forze dell’ordine per regolare il traffico, vista la presenza di fumo sulla strada e dei numerosi mezzi dei vigili del fuoco, e il 118. Fortunatamente non si sono registrati feriti e l’incendio risulta al momento sotto controllo.

I pompieri stanno ora procedendo con le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area interessata dall’incendio.